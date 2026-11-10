Zuvor hatte die Prognose bei mindestens 65 Prozent gelegen. Der Umsatz stieg von Juli bis September auf 931,4 Millionen Schweizer Franken (1,01 Mrd. Euro) und übertraf damit die von Analysten laut LSEG-Daten erwarteten 929,3 Millionen Franken. Neue Produkteinführungen und Kooperationen mit Prominenten trieben die Nachfrage nach den Premium-Schuh- und Bekleidungskollektionen an. Der französische Fußballer Kylian Mbappé ist seit September Werbepartner von On. Allerdings sorgte Mbappé vergangenen Monat mit Äußerungen über den verstorbenen chinesischen Staatschef Mao Zedong für Kritik, was die Aktien von On belastet hatte.