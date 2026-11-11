Das Unternehmen kündigte zudem eine Ausweitung seines Aktienrückkaufprogramms von bis zu neun Milliarden Euro bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 an. Dank sprudelnder Einnahmen im Geschäft mit Anlagen zur Stromerzeugung und einer Rückkehr der Windturbinentochter Gamesa in die Gewinnzone konnte der Dax-Konzern 2026 sein Ergebnis vor Sondereffekten auf 5,486 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Die Erlöse kletterten um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro.

Damit lagen die Zahlen auf dem Niveau der Markterwartungen. Analysten hatten nach einer vom Konzern veröffentlichten Erhebung im Schnitt mit einem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro gerechnet und mit einem Ergebnis vor Sondereffekten von 5,4 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr 2027 und bis 2030 kündigte das Unternehmen weitere Zuwächse an.