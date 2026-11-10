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BioNTech zahlt 205 Mio. Dollar für US-Zulassungsprüfung

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Soll Prüfung eines Wirkstoffkandidaten der Krebsforschung beschleunigen
 © AFP, THOMAS LOHNES, APA
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BioNTech greift für die beschleunigte Zulassung eines künftigen Krebsmedikaments in den USA tief in die Tasche. Das Mainzer Biotechunternehmen erwerbe für 205 Mio. Dollar (183 Mio. Euro) in bar einen sogenannten Priority Review Voucher (PRV) von der US-Firma Scholar Rock, teilte BioNTech am Dienstag mit. Ein solches Zertifikat ermöglicht eine vorrangige und damit schnellere Prüfung eines Zulassungsantrags durch die US-Gesundheitsbehörde FDA.

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BioNTech will den PRV nach eigenen Angaben für einen nicht näher genannten Wirkstoffkandidaten aus der Krebsforschung nutzen, der sich in einer fortgeschrittenen Phase der klinischen Entwicklung befindet.

Die millionenschwere Investition fällt in eine Zeit, in der BioNTech einen harten Sparkurs fährt. Um den teuren Schwenk von Covid-19-Impfstoffen zur Onkologie zu finanzieren, schließt das Unternehmen bis Ende 2028 mangels Käufern seine deutschen Produktionswerke in Marburg, Idar-Oberstein und Tübingen. Durch den Wegfall von bis zu 1.860 Stellen sollen ab 2029 jährlich rund 500 Mio. Euro eingespart werden. Nach dem Ende der Pandemie war die Nachfrage nach Corona-Impfstoffen massiv eingebrochen. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres verbuchte BioNTech einen Nettoverlust von 1,17 Mrd. Euro, auch wenn im dritten Quartal dank einer Meilensteinzahlung des Partners Bristol Myers Squibb wieder ein Gewinn anfiel.

MARBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/AFP/THOMAS LOHNES

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