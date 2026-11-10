Vor allem Datencenter haben Infineons Geschäfte beflügelt - und sollen das weiter tun. Der Konzern mit Sitz in Neubiberg nahe München liefert hier Leistungshalbleiter für die Stromversorgung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat er mit Rechenzentren insgesamt 2,2 Milliarden Euro Umsatz gemacht. 1,7 Milliarden davon kamen aus KI-Rechenzentren. Und im bereits seit Oktober laufenden neuen Geschäftsjahr 2027 sollen es - bezogen auf Rechenzentren insgesamt - sogar 4 Milliarden Euro werden.

Die aktuelle Sorge darüber, ob der KI-Boom anhält oder unter dem zunehmendem Widerstand gegen Datencenter oder strengerer Regulierung nach dem Wahlsieg der Demokraten in den USA leidet, teilt Infineon-Chef Jochen Hanebeck nicht. Auch wenn es derzeit eine Gegenreaktion gebe, würden die Hyperscaler immer Orte finden, an denen sie ihre Datencenter bauen könnten - möglicherweise auch außerhalb der USA. Es gebe genügend extrem dünn besiedelte Gegenden. Zudem sei der Ausbau von KI-Rechenzentren auch in anderen Gegenden stark - beispielsweise in China, Indien oder auf der arabischen Halbinsel.

Die Bedeutung von KI werde weiter zunehmen, betont Hanebeck. Zähle man Aufträge, die bereits erfolgt seien und solche, die gerade verhandelt würden zusammen, komme man im Bereich Rechenzentren inzwischen auf mehr als 10 Milliarden. "Das zeigt: Die Nachfrage unserer Kunden ist nicht nur stark, sondern auch langfristig angelegt."

Das hilft auch den Erwartungen für das Gesamtgeschäft. 2027 will Infineon seine Umsätze um gut ein Fünftel auf rund 20 Milliarden Euro steigern. Weil auch die Profitabilität steigen soll, dürfte am Ende auch unter dem Strich ein deutliches Plus stehen. Neben den Rechenzentren sollen dabei auch eine allgemeine Erholung der Branche und Geschäfte mit softwaregetriebenen Autos sowie für den Ausbau der Energieinfrastruktur helfen.

"Infineon hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem weiteren Rekordquartal abgeschlossen", sagt Konzernchef Hanebeck. "Wir gehen mit Rückenwind in das Geschäftsjahr 2027."