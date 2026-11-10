Die Kernverbraucherpreise (ohne Lebensmittel und Energie) stiegen um 0,3 Prozent zum Vormonat. Hier hatten Volkswirte mit einem Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Im September hatten sie um 0,3 Prozent zugelegt.

Für den Oktober werden nur Zahlen für den Monatsvergleich bekannt gegeben. Die an den Finanzmärkten stark beachtete Jahresteuerungsrate wurde jedoch nicht veröffentlicht. Denn vor einem Jahr waren die Regierungsbehörden geschlossen (Shutdown) und es wurden keine Daten erhoben. Es fehlt also die Basis für einen Jahresvergleich. Einer Ökonomenschätzung zufolge dürfte die Inflationsrate bei 3,9 Prozent liegen und damit noch höher als im September mit damals 3,7 Prozent.

Laut US-Notenbankdirektor Christopher Waller treibt steigender Preisdruck die US-Notenbank Fed voraussichtlich geldpolitisch in die Offensive. "Es hat den Anschein, als würde sich die Inflation von unserem Zielwert entfernen, statt sich ihm anzunähern", sagte er kurz vor Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten. In einem solchen Fall müsse man geldpolitisch "aggressiver vorgehen", betonte das Direktoriumsmitglied.

Die Teuerung liegt seit Jahren über dem Notenbankziel von 2,0 Prozent. Die Fed achtet dabei besonders auf ein Inflationsmaß, das auf die Konsumgewohnheiten der Verbraucher zugeschnitten ist - den PCE-Index. Die daraus berechnete Rate lag im September bei 3,6 Prozent. Die Notenbank reagierte im selben Monat auf den vom Ölpreisschock ausgelösten Inflationsschub und erhöhte erstmals in diesem Jahr die Zinsen. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass sie im Dezember nachlegt.

Analysten zufolge untermauern die am Mittwoch veröffentlichten Inflationsdaten die Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember. "Der Anstieg der Konsumentenpreise ist im Oktober erneut etwas höher ausgefallen als allgemein erwartet. Im November dürfte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat voraussichtlich eine Vier vor dem Komma stehen haben. Vor dem Hintergrund dieser Inflationsentwicklung sollte eine Fed-Leitzinserhöhung auf der Gremiensitzung im Dezember in Stein gemeißelt sein, zumal auch der Arbeitsmarktbericht positiv überraschen konnte", schreibt Dirk Chlench, Ökonom der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), in einer ersten Reaktion. Im Verlauf des Jahres 2027 erwartet er angesichts fallender Rohölpreise und anhaltend hoher Produktivitätsgewinne jedoch eine Abnahme des Preisdrucks.