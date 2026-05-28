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Strabag will 100 Mio Euro in InfraTech-Start-ups investieren

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Strabag stattet Investmentfonds mit 100 Mio. Euro aus
 © HARALD SCHNEIDER, Themenbild, Apa
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Die Strabag investiert künftig in europäische InfraTech-Start-ups. Dazu stattet der österreichische Baukonzern einen Fonds unter dem Namen Loom Ventures mit 100 Millionen Euro aus. Das berichtete das Online-Magazin "Trending Topics" am Donnerstag. Der sogenannte Early-Stage-Fonds soll sich an Start-ups beteiligen, bevor diese signifikante Umsätze erzielen.

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Hinter Loom Ventures steht laut Homepage die Strabag Venture Capital GmbH mit Sitz in Wien. Diese sei eine 100-prozentige Tochter der Bau Holding Beteiligungs GmbH, die wiederum der Strabag gehöre, so "Trending Topics". Eine Zusammenarbeit mit der Strabag sei für die investierten Start-ups optional und keine Bedingung für ein Investment, hieß es weiter.

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