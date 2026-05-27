Andritz erhält zwei Großaufträge in Brasilien

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Der steirische Anlagenbauer Andritz hat zwei Großaufträge in Brasilien erhalten. Der Gesamtauftragswert liege dabei im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie Andritz am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Der brasilianische Energieversorger COPEL (Companhia Paranaense de Energia) habe zwei Aufträge zur Lieferung und Inbetriebnahme zusätzlicher Maschinensätze für die Wasserkraftwerke Foz do Areia und Segredo am Rio Iguaçu im Bundesstaat Paraná erteilt.

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