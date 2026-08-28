Strabag mit mehr Gewinn zum Halbjahr

"Wir erwarten eine Leistung von nahe 23 Mrd. Euro, nachdem wir bisher von rund 22 Mrd. Euro ausgegangen waren - für die EBIT-Marge rechnen wir mit 5,5 Prozent bis 6 Prozent, nach zuvor 5 Prozent bis 5,5 Prozent", teilte CEO Stefan Kratochwill seinen Aktionärinnen und Aktionären in dem Bericht mit.

Die Bauleistung lag den Angaben zufolge bereits im ersten Halbjahr über dem Vorjahreswert. Massive Zuwächse gab es auch beim Auftragsbestand, der um 27 Prozent auf rund 36 Mrd. Euro ausgeweitet wurde. Die Strabag beschäftigt weltweit rund 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.