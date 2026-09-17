Andritz modernisiert Wasserkraftwerk in Rumänien

Das Kraftwerk verfügt laut Andritz über eine installierte Leistung von 335 Megawatt (MW), konnte bisher aber nur mit rund 200 MW betrieben werden. Mit der Modernisierung werde die Leistung auf vollständig nutzbare 376 MW erhöht. Der Auftrag umfasse die Konstruktion, Fertigung und Lieferung der elektromechanischen Ausrüstung, inklusive zweier 188-MW-Francis-Turbinen für hohe Fallhöhen, Generatoren sowie Automatisierungs- und Zusatzausrüstung. Das Projekt soll bis 2031 abgeschlossen werden.