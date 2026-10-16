©Barbara Gindl, Themenbild, Apa
Der österreichische Motorenhersteller Steyr Motors kooperiert mit dem deutschen Drohnenspezialisten Avilus bei der Energieversorgung für dessen unbemanntes Luftfahrtsystem Grille. Wie die Unternehmen am Freitag mitteilten, laden die Generatoren von Steyr Motors am Boden einen zweiten Akkusatz, während die Drohne im Einsatz ist.
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Nach der Landung können die Akkus unmittelbar ausgetauscht werden. Das System soll dadurch rasch wieder einsatzbereit sein. Die Drohne ist für die Evakuierung von Verwundeten sowie für Logistikmissionen konzipiert. Sie wurde bereits bei Übungen der deutschen Bundeswehr erprobt.