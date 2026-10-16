Das jüngste Treffen habe Anfang 2026 stattgefunden. Die UBS und Reeves lehnten gegenüber der Zeitung eine Stellungnahme ab. Das britische Schatzamt reagierte nicht auf eine Anfrage.

Die Gespräche zeigen, wie ausländische Regierungen versucht haben, die größte Schweizer Bank für sich zu gewinnen, folgert das Finanzblatt. Die Gespräche zwischen Reeves und Kelleher verdeutlichten zudem, wie sehr sich Labour seit der Regierungsübernahme 2024 um internationale Unternehmen bemüht habe.

Bei einem Umzug wäre die UBS laut dem Blatt das viertgrößte Unternehmen im Börsenindex FTSE 100. Die Bank sei in Großbritannien bereits stark vertreten und beschäftige dort rund 8.000 Mitarbeitende in den Bereichen Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Asset Management.