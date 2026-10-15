Der Krieg der USA und Israels mit dem Iran hat zur faktischen Schließung der für den Öltransport wichtigen Straße von Hormuz geführt. Dies hat die weltweite Versorgung gestört und die Preise für Rohöl und Gas auf Mehrjahreshochs getrieben, was den großen Energiekonzernen hohe Gewinne beschert.

Auch die Konkurrenten profitieren: Shell stellte vergangene Woche eine Rekord-Raffineriemarge in Aussicht, während BP von einer Verdreifachung ausgeht. TotalEnergies und Shell legen ihre vollständigen Quartalsergebnisse am 29. Oktober vor, BP folgt einen Tag später.