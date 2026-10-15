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Britische Wirtschaft mit kräftigstem Wachstum seit 2022

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BIP stieg im August gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,1 %
 © AFP, JUSTIN TALLIS, Apa
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Die britische Wirtschaft ist im August so kräftig gewachsen wie seit fast vier Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt ONS in London mitteilte. Dies ist der stärkste Wert seit Oktober 2022. Klammert man die damalige Erholung von der Corona-Pandemie aus, ist es sogar der höchste Wert seit Dezember 2019. Verglichen mit dem Vormonat reichte es zu einem Wachstum von 0,1 Prozent.

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Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet.

Getragen wurde das Wachstum im August vor allem vom verarbeitenden Gewerbe, dessen Produktion sich um 1,2 Prozent zum Vormonat ausweitete und damit die Prognosen ebenfalls übertraf. Der für die britische Wirtschaft wichtige Dienstleistungssektor stagnierte, schnitt damit aber besser ab als von Analysten erwartet. Die Bauproduktion ging leicht zurück.

Die Statistiker verwiesen zudem auf den Boom bei künstlicher Intelligenz (KI) als Konjunkturstütze. In den drei Monaten bis August sei die Softwareentwicklung der größte Wachstumstreiber gewesen. Die robusten Konjunkturdaten bedeuten Rückenwind für den britischen Finanzminister John Healey, der in Kürze seinen Haushaltsentwurf vorlegen will.

LONDON - GROSSBRITANNIEN: FOTO: APA/APA/AFP/JUSTIN TALLIS

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