Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet.

Getragen wurde das Wachstum im August vor allem vom verarbeitenden Gewerbe, dessen Produktion sich um 1,2 Prozent zum Vormonat ausweitete und damit die Prognosen ebenfalls übertraf. Der für die britische Wirtschaft wichtige Dienstleistungssektor stagnierte, schnitt damit aber besser ab als von Analysten erwartet. Die Bauproduktion ging leicht zurück.

Die Statistiker verwiesen zudem auf den Boom bei künstlicher Intelligenz (KI) als Konjunkturstütze. In den drei Monaten bis August sei die Softwareentwicklung der größte Wachstumstreiber gewesen. Die robusten Konjunkturdaten bedeuten Rückenwind für den britischen Finanzminister John Healey, der in Kürze seinen Haushaltsentwurf vorlegen will.