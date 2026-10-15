Anglo American hatte De Beers, einen der weltweit größten Diamantenproduzenten, der mit rund 1 Milliarde Dollar bewertet wird, im Zuge einer Umstrukturierung im Mai 2024 zum Verkauf gestellt.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor über die Gespräche berichtet. Dem Bericht zufolge erwägt der Cartier-Eigentümer Richemont, zu dessen Portfolio auch der Edeljuwelier Van Cleef & Arpels gehört, den Beitritt zum sogenannten Global Diamond Consortium.

Diese Investorengruppe wird vom ehemaligen De-Beers-Chef Gareth Penny geleitet. Die Verhandlungen seien bereits weit fortgeschritten, ein Einstieg von Richemont sei jedoch nicht garantiert, berichtete Bloomberg weiter. Auch der US-Schmuckhändler Signet könnte sich dem Gebot anschließen.