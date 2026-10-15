Vergangene Woche hatte TSMC einen Umsatzsprung von 50 Prozent auf einen Höchststand von 41,66 Milliarden Euro bekanntgegeben. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. TSMC arbeitet wegen des Booms bei künstlicher Intelligenz (KI) an der Kapazitätsgrenze. Daher will das Unternehmen, das den weltgrößten Chipkonzern Nvidia und den iPhone-Anbieter Apple zu seinen Kunden zählt, im laufenden Jahr umgerechnet 52 bis 56 Milliarden Euro für den Ausbau seiner Fertigungsanlagen aufwenden.

Mittelfristig investiert der wertvollste börsennotierte Konzern Asiens insgesamt 265 Milliarden Dollar in neue Werke im US-Bundesstaat Arizona. Wegen der rasant wachsenden Nachfrage dürfte dies nicht ausreichen, schrieb Analyst Charlie Chan von der Bank Morgan Stanley. Insidern zufolge erwägt TSMC daher den Bau einer weiteren Anlage in Texas. Dem Milliardär Elon Musk zufolge könnte der taiwanische Konzern einen Teil der von ihm dort geplanten Mega-Chipfabrik "Terafab" anmieten.