Verglichen mit dem Vorjahresmonat sank die Industrieproduktion im August um 1,1 Prozent. Hier hatten Fachleute nur ein kleines Minus von 0,1 Prozent auf dem Zettel.

Die Betriebe steigerten die Erzeugung von Investitionsgütern wie etwa Maschinen und Anlagen im August zum Vormonat um 0,4 Prozent. Bei Verbrauchsgütern gab es ein Plus von 0,2 Prozent, während die Energieversorger 0,6 Prozent weniger erzeugten.

Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion laut Daten des Statistischen Bundesamtes im August kräftig hochgefahren: Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 2 Prozent mehr her als im Vormonat.