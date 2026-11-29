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Der Fall in Wien zeige "einmal mehr, wie wichtig konsequente Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt sind", so Holzleitner und Königsberger-Ludwig. Nach den Vorstellungen der beiden Regierungsmitglieder sollen zwei Substanzen, die häufig mit K.o.-Mitteln in Verbindung gebracht werden, künftig nicht mehr frei an Privatpersonen verkauft werden dürfen.
"Der Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt muss auch dort ansetzen, wo Täter an ihre Tatmittel gelangen. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Substanzen, die dazu missbraucht werden, Frauen wehrlos zu machen, so leicht verfügbar sind", betonte Holzleitner.
"Mit einer Verschärfung des NPSG werden wir das Problem der K.o.-Tropfen nicht aus der Welt schaffen. Aber wir können einen konkreten Schritt setzen, um den Zugang zu diesen Substanzen zu erschweren. Deutschland hat hier bereits gehandelt, und ich möchte, dass Österreich nachzieht", erläuterte Königsberger-Ludwig.
K.o.-Tropfen sind ein Sammelbegriff für verschiedene Mittel, die missbraucht werden, um Menschen wehrlos zu machen. Zwei dieser Substanzen sind GBL (Gamma-Butyrolacton) und BDO (1,4-Butandiol). Sie zählen laut Innenministerium zu den besonders relevanten Substanzen im Zusammenhang mit K.o.-Mitteln. Ursprünglich handelt es sich dabei um Industriechemikalien: GBL wird vor allem als Lösungs- und Reinigungsmittel verwendet, BDO insbesondere in der Kunststoffproduktion. Im menschlichen Körper werden beide Substanzen in den Wirkstoff GHB (Gamma-Hydroxybuttersäure / 4-Hydroxybutansäure) umgewandelt, der Benommenheit, Bewusstlosigkeit und Erinnerungslücken verursachen kann. Deutschland habe deshalb im April 2026 den Zugang zu diesen beiden Substanzen gesetzlich eingeschränkt.
Holzleitner und Königsberger-Ludwig fordern nun entsprechende Regelungen für Österreich. Konkret soll für GBL und BDO mit einer Konzentration von über 20 Prozent ein bundesweites Verkaufsverbot an Privatpersonen gelten. Das umfasst auch den Online- und Versandhandel sowie den Verkauf über Automaten. Darüber hinaus soll die Abgabe an Minderjährige ausdrücklich verboten werden. "Die legitime gewerbliche, industrielle und wissenschaftliche Verwendung sowie der Handel zwischen Unternehmen sollen weiterhin möglich bleiben", hieß es.
Die Grüne Frauensprecherin Meri Disoski hatte erst am Samstag nach dem Fall in Wien Kritik an den Regierungsparteien geübt, die am Freitag ein Maßnahmenpaket der Grünen zum Schutz vor K.o.-Tropfen "erneut vertagt" hätten. "Während Frauen sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind, werden konkrete Maßnahmen zu ihrem Schutz auf die lange Bank geschoben. Das ist unerträglich", kritisierte Disoski. Auch im Antrag der Grünen waren gesetzliche Beschränkungen beim Zugang zu K.o.-Substanzen enthalten.
Laut Bundeskriminalamt (BK) gab es 2025 österreichweit 125 Strafanzeigen wegen Raubes, schweren Raubes, Vergewaltigung und geschlechtlicher Nötigung, bei denen die Opfer zuvor betäubt wurden. In dem Zusammenhang betonte das BK, dass eine Auswertung der Anzeigenstatistik nach Verwendung von K.o.-Tropfen nicht möglich ist, aber nach Verwendung von Betäubungsmitteln. Dazu zählen Medikamente, Suchtmittel, K.o.-Tropfen und Ähnliches, nicht aber Alkohol.
Die meisten Anzeigen - mit Abstand - gab es in dem Zusammenhang in Wien: 71 der 125 Anzeigen wurden in der Bundeshauptstadt registriert. Auffallend ist auch, dass in nahezu allen Bundesländern die meisten Anzeigen wegen des Paragrafen 201 Strafgesetzbuch, also Vergewaltigung, fallen. Die Ausnahme ist Kärnten, wo zwei von insgesamt drei Fällen unter Verwendung von Betäubungsmitteln den Raubparagrafen 142 Strafgesetzbuch betrafen, der dritte war eine Vergewaltigung. Im Burgenland gab es im Vorjahr gar keine Anzeigen wegen Straftaten unter Verwendung von Betäubungsmitteln.
Bei den Betroffenen gab es mehr als dreimal so viele Frauen wie Männer. Von 96 betroffenen Frauen waren 88 Vergewaltigungsopfer, die meisten in der Altersgruppe 25 bis 40 (wobei dies wohl auch an der großen Altersrange liegt, Anm.). In den Gruppen 18 bis 21 und 21 bis 25 gab es jeweils 14 Betroffene. Vier Opfer waren erst zwischen zehn und 14 Jahre alt.
Umgekehrt stellte sich die Situation bei den Tatverdächtigen dar: 87 waren männlich, nur acht weiblich. Keine einzige davon wurde einer Vergewaltigung verdächtigt. Bei den Männern waren 80 der Verdächtigen mutmaßliche Vergewaltiger.
Unterdessen meldete sich Rapper RAF Camora zu Wort. Die Vergewaltigung war nämlich am Freitagabend am Rande von dessen Konzert in der Stadthalle verübt worden. Der Musiker zeigte sich auf Instagram "sprachlos": Er hoffe, der Täter "wird gefunden und zur Verantwortung gezogen", schrieb RAF Camora. "Unsere Gedanken sind bei dem Opfer."