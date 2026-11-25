Vor zwei Jahren sahen die Vorhersagen noch anders aus. Da rechnete die Statistik Austria damit, dass Österreich die Grenze von zehn Millionen knacken könnte. In der neuesten Bevölkerungsprognose wurde der Trend in die andere Richtung korrigiert. Bis Mitte der 2040er Jahre soll die Gesellschaft zwar noch von aktuell 9,2 Millionen auf 9,36 Millionen Menschen ansteigen. Danach wird allerdings bis 2080 ein Rückgang auf 9,04 Millionen erwartet.

Grund für den neuen Trend seien einerseits eine schwächer steigende Lebenserwartung sowie andererseits sinkende Fertilitätsraten. "Im Jahr 2040 werden in allen Bundesländern mehr Personen sterben als geboren", sagte die Demografieexpertin Hannah Diethard. Gleichzeitig sei 2025 mit 1,3 Kindern pro Frau "ein historischer Tiefstand" erreicht. Andererseits geht voraussichtlich die Zuwanderung zurück. Migration kann in den neuen Vorhersagen daher nur noch bis Mitte der 2040er "die negative Geburtenbilanz ausgleichen".