Samsung liefert erste Muster für neuen KI-Speicherchip aus

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Samsung Electronics hat laut eigenen Angaben als branchenweit erstes Unternehmen mit der Auslieferung von Mustern seines neuesten Speicherchips mit hoher Bandbreite (HBM) begonnen. Der südkoreanische Technologiekonzern teilte am Freitag mit, der zwölflagige Chip mit der Bezeichnung HBM4E sei mehr als 20 Prozent schneller als das Vorgängermodell HBM4. Bei der Fertigung komme die neueste 1c-DRAM-Prozesstechnologie zum Einsatz.

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