Anthropic sammelt weitere 65 Milliarden Dollar ein

Zudem sollten Produkte weiter skaliert werden. Die neue Bewertung bringt Anthropic vor den Konkurrenten OpenAI, der im März zuletzt mit 852 Milliarden Dollar bewertet wurde.

Im Februar war Anthropic nach einer neuen Finanzierung noch mit 380 Milliarden Dollar bewertet worden. An der jüngsten Runde nahm auch Amazon teil. Der Online-Händler hatte im April angekündigt, bis zu 25 Milliarden Dollar in Anthropic zu investieren, da sich das KI-Startup verpflichtet hat, in den nächsten 10 Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar für Amazons Cloud-Technologien auszugeben.