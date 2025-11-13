Rolls-Royce sieht sich auf Kurs zu Gewinnsprung 2025

© APA/APA/dpa/Wolfgang Kumm home Aktuell Nachrichtenfeed

Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce sieht sich dank steigender Betriebsstunden seiner Triebwerke bei den Fluggesellschaften weiter auf Kurs zu einem Gewinnsprung in diesem Jahr. Der Konzern, der wichtige Modelle von Airbus und Boeing mit Triebwerken ausstattet, bekräftigte sein Ziel, 2025 einen operativen Gewinn zwischen 3,1 und 3,2 Mrd. Pfund (zwischen 3,5 und 3,6 Mrd. Euro) zu erzielen. Das wären um mindestens 24 Prozent mehr als im Vorjahr.

