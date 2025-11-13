Trend Logo
Abo

Delivery Hero mit anhaltendem Wachstum im dritten Quartal

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Logo und Schriftzug des Essenslieferdienstes Delivery Hero
 © APA/APA/dpa-Zentralbild/Britta Pedersen
©APA/APA/dpa-Zentralbild/Britta Pedersen
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Eine anziehende Nachfrage nach Essenslieferungen hat Delivery Hero im dritten Quartal Rückenwind gegeben. Außerdem hätten sich die Gewinnmarge und der Barmittelzufluss verbessert, teilte das im MDAX gelistete deutsche Unternehmen mit. "KI unterstützt uns dabei, weltweit effizienter zu arbeiten", erklärte Konzernchef und -mitgründer Niklas Östberg. Gleichzeitig gebe es Anzeichen für eine Erholung des lange schwächelnden asiatischen Marktes.

von

Im abgelaufenen Quartal wuchs der über die Plattform gehandelte Brutto-Warenwert (GMV) währungsbereinigt um 7,2 Prozent auf 12,2 Mrd. Euro. Der Konzernumsatz legte um 22 Prozent auf 3,74 Mrd. Euro zu. Gleichzeitig verbesserte sich die Bruttomarge um 0,4 Prozentpunkte auf acht Prozent. Dadurch wuchs der Barmittelbestand zum Quartalsende auf 2,2 Mrd. Euro. Das Unternehmen ist in Österreich mit Foodora vertreten.

Auf dieser Basis bekräftigte Delivery Hero die im August angepassten Gesamtjahresziele. Das Unternehmen erwartet einen GMV-Anstieg am oberen Ende der angepeilten Spanne von acht bis zehn Prozent. Der Konzernumsatz werde voraussichtlich um 22 bis 24 Prozent zulegen. Für den bereinigten operativen Gewinn rechnet der Essenslieferant mit 900 bis 940 Mio. Euro. Der Free Cash Flow solle mehr als 120 Mio. Euro betragen. Die Aktien von Delivery Hero verloren im vorbörslichen Geschäft von Lang & Schwarz rund ein Prozent.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa-Zentralbild/Britta Pedersen

Über die Autoren

Logo