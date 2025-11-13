Generali mit Nettogewinn von 3,3 Mrd. Euro in 3 Quartalen

Nach zwei Jahren mit erheblichen Belastungen durch Naturkatastrophen sei das Jahr 2025 bisher günstig verlaufen, kommentierte Finanzchef Cristiano Borean. Generali habe beschlossen, diesen positiven Trend zu nutzen, um die strategischen Ziele ihres Dreijahresplans bis 2027 zu übertreffen.

Generali hatte im Jänner auf einem Investorentag in Venedig den Plan vorgestellt. Die Dividende pro Aktie soll in diesem Zeitraum jährlich um über 10 Prozent wachsen, geht aus dem Plan hervor. Ziel sei die Ausschüttung von Dividenden in Höhe von insgesamt 7 Mrd. Euro.