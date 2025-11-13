Generali mit Nettogewinn von 3,3 Mrd. Euro in 3 Quartalen

©APA/HELMUT FOHRINGER
Der italienische Versicherer Generali hat die ersten drei Quartale 2025 mit einem Nettogewinn von 3,3 Mrd. Euro abgeschlossen. Dies entspricht einem Wachstum von 14 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024. Die Prämien der Gruppe beliefen sich auf insgesamt 73,1 Mrd. Euro (Plus von 3,7 Prozent gegenüber den ersten drei Quartalen 2024). Das sei auf ein Wachstum sowohl im Lebens- als auch im Schadenversicherungsbereich zurückzuführen.
Nach zwei Jahren mit erheblichen Belastungen durch Naturkatastrophen sei das Jahr 2025 bisher günstig verlaufen, kommentierte Finanzchef Cristiano Borean. Generali habe beschlossen, diesen positiven Trend zu nutzen, um die strategischen Ziele ihres Dreijahresplans bis 2027 zu übertreffen.
Generali hatte im Jänner auf einem Investorentag in Venedig den Plan vorgestellt. Die Dividende pro Aktie soll in diesem Zeitraum jährlich um über 10 Prozent wachsen, geht aus dem Plan hervor. Ziel sei die Ausschüttung von Dividenden in Höhe von insgesamt 7 Mrd. Euro.
