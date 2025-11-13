Deutsche Beteiligungsgesellschaft Mutares wieder mit Gewinn

©APA/APA/AFP/DANIEL ROLAND
Die deutsche Beteiligungsgesellschaft Mutares hat in den ersten neun Monaten deutlich mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Dabei profitierte das Unternehmen von einem regen Portfolioumbau, wie etwa dem Teilausstieg beim österreichischen Motorenhersteller Steyr. Der Erlös sei in den ersten neun Monaten um mehr als ein Fünftel auf gut 4,7 Mrd. Euro geklettert, teilte die im SDAX notierte Gesellschaft in München mit.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) schwoll auf 720,3 Mio. Euro an, nachdem im Vorjahr hier noch 170,3 Mio. Euro zu Buche gestanden hatten. Unter dem Strich gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen: Der Gewinn betrug Ende September 256,2 Mio. Euro, nach minus 197,3 Mio. Euro vor einem Jahr.
