Deutsche Beteiligungsgesellschaft Mutares wieder mit Gewinn

Die deutsche Beteiligungsgesellschaft Mutares hat in den ersten neun Monaten deutlich mehr Umsatz und Gewinn gemacht. Dabei profitierte das Unternehmen von einem regen Portfolioumbau, wie etwa dem Teilausstieg beim österreichischen Motorenhersteller Steyr. Der Erlös sei in den ersten neun Monaten um mehr als ein Fünftel auf gut 4,7 Mrd. Euro geklettert, teilte die im SDAX notierte Gesellschaft in München mit.

