Deutsche Telekom hebt Ziele erneut an

"Von unserer Stärke sollen auch unsere Aktionäre profitieren", so der Telekom-Chef. Die Dividende für 2025 soll auf einen Euro von 0,90 Euro je Aktie steigen. Gestützt auf das starke Geschäft der US-Tochter T-Mobile rechnet die Telekom für 2025 mit einem bereinigten operativen Ergebnis von rund 45,3 Mrd. Euro statt mehr als 45 Mrd. Euro. Der Free Cashflow, der als Gradmesser für die Dividendenhöhe gilt, werde wohl bei rund 20,1 Mrd. Euro statt mehr als 20 Mrd. Euro liegen.

Im dritten Quartal steigerte die Telekom den Umsatz um 3,3 Prozent auf 28,9 Mrd. Euro. Das Betriebsergebnis wuchs um 2,9 Prozent auf 11,1 Mrd. Euro. Der Konzernüberschuss kletterte um 14,3 Prozent auf 2,7 Mrd. Euro. Der Free Cashflow ging zwar um 9,2 Prozent auf 5,6 Mrd. Euro zurück, blieb aber über der von der Telekom zusammengestellten Analystenprognose.