Deutscher Energiekonzern EnBW bestätigt Prognosen

Der deutsche Energiekonzern EnBW hat trotz Einbußen in den ersten neun Monaten seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. EnBW peile weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 4,8 bis 5,3 Mrd. Euro an. Im Zeitraum Jänner bis Ende September sei der Wert bei 3,6 Mrd. Euro gelegen, nach 3,7 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum.
Geringeren Ergebnissen im Handelsgeschäft oder der Ökostromerzeugung hätten Zuwächse im Betrieb der Verteilnetze für Strom und Gas gegenübergestanden. "Das stabile Ergebnis ist einmal mehr auf die integrierte Aufstellung des Unternehmens von der Stromerzeugung über den Netzbetrieb bis zum Kundengeschäft zurückzuführen", betonte das Management.
