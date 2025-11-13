Deutscher Energiekonzern EnBW bestätigt Prognosen

© APA/APA/AFP/THOMAS KIENZLE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der deutsche Energiekonzern EnBW hat trotz Einbußen in den ersten neun Monaten seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. EnBW peile weiterhin ein bereinigtes EBITDA von 4,8 bis 5,3 Mrd. Euro an. Im Zeitraum Jänner bis Ende September sei der Wert bei 3,6 Mrd. Euro gelegen, nach 3,7 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum.

