SIX lege als zentrales Element des Programms zudem den "SIX European Growth Index" auf. Dieser umfasse zum Start 31 Unternehmen mit einem Börsenwert zwischen 100 Millionen und einer Milliarde in der jeweiligen Landeswährung. Die Firmen stammen unter anderem aus den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgüter. Die am Programm teilnehmenden Unternehmen sollen auch Vorzugskonditionen etwa bei Research-Abdeckung, Marktinformationen und Kapitalmarktschulungen erhalten.