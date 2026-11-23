Von Reuters befragte Experten hatten einen leichten Anstieg auf 51,9 Zähler erwartet. Sie hatten mit dieser Prognose nicht damit gerechnet, dass sich die Talfahrt in Frankreich beschleunigen würde: Der Einkaufsmanagerindex für die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone sank im November überraschend auf 46,2 Punkte, nach 46,6 Zählern im Oktober.

Das Gesamtbild einer anhaltend widerstandsfähigen Entwicklung im Euroraum kaschiere somit besorgniserregende Unterschiede auf Länderebene, sagte Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global: "Während die deutsche Konjunktur aufgrund des stärksten Aufschwungs in der Industrie seit über fünf Jahren so deutlich gewachsen ist wie seit viereinhalb Jahren nicht mehr, leidet Frankreich unter einem sich verschärfenden Abschwung."

Die französische Regierung muss ihre Wachstumserwartungen für 2027 womöglich herunterschrauben. "Wir aktualisieren derzeit unsere Zahlen, aber die Prognose ist gefährdet. Es droht eine Senkung", sagte Frankreichs Finanzminister Roland Lescure am Montag dem Fernsehsender Franceinfo. Die neuen Daten würden im Jänner veröffentlicht, fügte er hinzu. Bisher rechnet die Regierung für das Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von einem Prozent.