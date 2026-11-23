ABB erweitere mit der Transaktion sein Angebot für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, industrielle Kühlung sowie Wärmemanagement. Der Zukauf solle vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer üblicher Bedingungen in der zweiten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen werden.

Ziehl-Abegg beschäftigt den Angaben zufolge rund 6.300 Menschen in Europa, auf dem amerikanischen Kontinent und in Asien. Die Produkte kämen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, in Rechenzentren, Reinräumen, der Medizintechnik, industriellen Prozessen, der Landwirtschaft sowie bei Aufzugsantrieben zum Einsatz. Ziehl-Abegg werde 2026 voraussichtlich einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. Dollar mit einer operativen EBITA-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen. Die Marge solle den Erwartungen von ABB zufolge innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion weitgehend den Durchschnitt des Geschäftsbereichs Antriebstechnik erreichen.