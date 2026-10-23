©Barbara Gindl, Themenbild, Apa
Die Aktionäre von Steyr Motors können seit Freitag ihre Aktien an den US-Drohnenentwickler Red Cat, der den oberösterreichischen Motorenhersteller übernehmen will, verkaufen. Die Annahmefrist endet am 18. Dezember um 17.00 Uhr (MEZ), Red Cat zahlt 39 Euro je Aktie in bar. Das Angebot liege um 28,9 Prozent über dem Schlusskurs vom 16. Oktober, dem letzten Handelstag vor Ankündigung der Übernahmepläne, so das Unternehmen. Freitagnachmittag stand die Aktie bei 35 Euro.
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Red Cat will die börsennotierte Steyr Motors um rund 205 Mio. Euro übernehmen und hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien vorgelegt. Vorausgesetzt, Red Cat kann sich mindestens 50 Prozent und eine Aktie sichern, und vorbehaltlich regulatorischer Freigaben wird der Vollzug der Übernahme im ersten Halbjahr 2027 erwartet.
Vorstand und Aufsichtsrat von Steyr Motors unterstützen das Angebot, die Ankeraktionärin B&C hat den Verkauf ihrer Beteiligung von rund 15 Prozent zugesagt. Steyr Motors und Red Cat haben eine Zusammenschlussvereinbarung abgeschlossen, die Regelungen zum Schutz des Standorts und der Beschäftigten umfasst, auch der Vorstand soll bleiben.