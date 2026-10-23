Red Cat will die börsennotierte Steyr Motors um rund 205 Mio. Euro übernehmen und hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien vorgelegt. Vorausgesetzt, Red Cat kann sich mindestens 50 Prozent und eine Aktie sichern, und vorbehaltlich regulatorischer Freigaben wird der Vollzug der Übernahme im ersten Halbjahr 2027 erwartet.

Vorstand und Aufsichtsrat von Steyr Motors unterstützen das Angebot, die Ankeraktionärin B&C hat den Verkauf ihrer Beteiligung von rund 15 Prozent zugesagt. Steyr Motors und Red Cat haben eine Zusammenschlussvereinbarung abgeschlossen, die Regelungen zum Schutz des Standorts und der Beschäftigten umfasst, auch der Vorstand soll bleiben.