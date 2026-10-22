Mit Kelsey als CFO sowie Manfred Stanek und Gerfried Eder sei das Vorstandsteam "hervorragend aufgestellt, um die nächste Wachstumsphase der Semperit erfolgreich zu gestalten", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Cord Prinzhorn.

Der designierte Finanzvorstand verfüge über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzen, M&A und Kapitalmarkt. Bei Constantia Flexibles, einem führenden Anbieter flexibler Verpackungslösungen, habe Kelsey verschiedene Managementpositionen bekleidet - zuletzt mehr als fünf Jahre als CFO. Davor war er den Angaben zufolge bei Raiffeisen Investment sowie bei Cazenove in London als Equity Analyst tätig.