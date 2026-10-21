Red Cat verpflichtet sich in dem Abkommen für die Dauer von drei Jahren ab Abwicklung des Angebots, keine Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, der Fertigung sowie der Forschung und Entwicklung am Standort Steyr zu veranlassen. Zudem verzichtet Red Cat für einen Zeitraum von zwei Jahren bei der Steyr Motors AG auf betriebsbedingte Kündigungen. Die Rechte der Arbeitnehmer, insbesondere auch bestehende Betriebsvereinbarungen und Kollektivvertragsregelungen, bleiben der Vereinbarung nach ebenfalls gewahrt.

Die Vereinbarung sieht außerdem vor, dass Steyr Motors ein mögliches Delisting von der Börse oder einen späteren Ausschluss von Minderheitsaktionären unterstützt, sofern dies mit den gesetzlichen Pflichten des Vorstands vereinbar ist. Red Cat plant, wie es hieß, den Standort in Steyr in Oberösterreich als Entwicklungs- und Produktionszentrum weiterentwickeln.

Red Cat will sich mit der Übernahme vor allem den Zugang zu Schlüsseltechnologien für sein Geschäft mit unbemannten Systemen sichern. Im Fokus steht dabei ein neues mobiles Stromaggregat von Steyr, das als Ladestation für Drohnen dient. Steyr Motors ist zudem auf Hochleistungsmotoren spezialisiert, die unter anderem als Hilfsaggregate im Kampfpanzer Leopard 2 zum Einsatz kommen.