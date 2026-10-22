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Steyr Motors im 3. Quartal mit 11 Prozent mehr Umsatz

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Umsatz stieg im dritten Quartal auf 12,5 Mio. Euro
 © Barbara Gindl, Themenbild, Apa
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Der Panzermotorenhersteller Steyr Motors, den der US-Drohnenentwickler Red Cat Holdings um 205 Mio. Euro übernehmen will, hat für das 3. Quartal eine operative Geschäftsentwicklung präsentiert, die leicht über der internen Planung liegt. Der Konzernumsatz im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 2025 stieg um gut 11 Prozent von 11,3 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

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Das bereinigte Ebit verbessert sich auf 1,4 Mio. Euro (3. Quartal 2025: 0,9 Mio. Euro). Der Vorstand erwartet sich weiters ein "saisonal starkes Schlussquartal", hieß es weiter.

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