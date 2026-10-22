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Der Panzermotorenhersteller Steyr Motors, den der US-Drohnenentwickler Red Cat Holdings um 205 Mio. Euro übernehmen will, hat für das 3. Quartal eine operative Geschäftsentwicklung präsentiert, die leicht über der internen Planung liegt. Der Konzernumsatz im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 2025 stieg um gut 11 Prozent von 11,3 Mio. Euro auf 12,5 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

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