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Die Lenzing AG hat am Dienstagabend Bilanz ihrer Kapitalerhöhung gezogen. Die Bezugsfrist endet am heutigen Dienstag Mitternacht, bis 16 Uhr wurden 34.411.626 Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen, was einer Ausübungsquote der Bezugsrechte von 99 Prozent des Bezugsangebots entspricht, so der Faserkonzern.

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