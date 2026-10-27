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Der US-Zahlungsdienstleister PayPal hat nach einem überraschend hohen Quartalsgewinn seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) solle nun bei rund 5,60 Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Zuvor war es von etwa 5,38 Dollar ausgegangen. Im abgelaufenen dritten Quartal habe der bereinigte Gewinn mit 1,45 Dollar je Aktie die Erwartungen der Analysten übertroffen.

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