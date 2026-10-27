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Der US-Zahlungsdienstleister PayPal hat nach einem überraschend hohen Quartalsgewinn seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) solle nun bei rund 5,60 Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Zuvor war es von etwa 5,38 Dollar ausgegangen. Im abgelaufenen dritten Quartal habe der bereinigte Gewinn mit 1,45 Dollar je Aktie die Erwartungen der Analysten übertroffen.
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Der Umsatz habe allerdings mit einem Wachstum von 2 Prozent auf 8,6 Milliarden Dollar die Prognosen verfehlt. Als Grund für die Entwicklung nannte das Unternehmen Fortschritte bei seiner mehrjährigen Transformationsstrategie und ein höheres Zahlungsvolumen. Das Unternehmen kaufte im dritten Quartal eigene Aktien im Wert von 1,5 Milliarden Dollar zurück.
++ ARCHIVBILD/THEMENBILD ++ ZU Der Schriftzug "Mit PayPal zahlen" ist auf dem Bildschirm eines Laptops zu sehen. Paypal sind Sicherheitssysteme ausgefallen, die betrügerische Lastschriften herausfiltern sollen. (ARCHIVBILD VOM 9.9.2021)