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Der deutsche Autohersteller Mercedes-Benz hat mit Verweis auf das schwache China-Geschäft und steigende Kosten seine Gewinnprognose für dieses Jahr gesenkt. Das Betriebsergebnis werde jetzt auf Vorjahresniveau statt deutlich darüber erwartet, erklärte der börsennotierte Konzern am Dienstag in einer Pflichtmitteilung. Im Hauptgeschäftsfeld Mercedes-Benz Cars werde eine Marge von zwei bis drei Prozent erwartet - bisher war die Prognosespanne drei bis fünf Prozent gewesen.

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