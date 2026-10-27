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Mercedes-Benz senkt Gewinnprognose

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Betriebsergebnis auf Vorjahresniveau statt darüber erwartet
 © DPA, Bernd Weißbrod, Apa
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Der deutsche Autohersteller Mercedes-Benz hat mit Verweis auf das schwache China-Geschäft und steigende Kosten seine Gewinnprognose für dieses Jahr gesenkt. Das Betriebsergebnis werde jetzt auf Vorjahresniveau statt deutlich darüber erwartet, erklärte der börsennotierte Konzern am Dienstag in einer Pflichtmitteilung. Im Hauptgeschäftsfeld Mercedes-Benz Cars werde eine Marge von zwei bis drei Prozent erwartet - bisher war die Prognosespanne drei bis fünf Prozent gewesen.

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Einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe nannte Mercedes-Benz vorläufige Zahlen für das dritte Quartal. Das Betriebsergebnis lag demnach mit 1,77 Milliarden Euro über der Markterwartung von 1,6 Milliarden Euro. Die Pkw-Sparte erzielte eine bereinigte Rendite von 2,5 Prozent, in etwa so, wie von Analysten erwartet. Das kleinere Geschäftsfeld Vans lag mit einer Marge von 9,4 Prozent über den Schätzungen am Finanzmarkt.

ARCHIV - 30.04.2026, Baden-Württemberg, Sindelfingen: Ein Mercedes-Benz Arbeiter montiert im Mercedes-Benz Werk Sindelfingen in der Factory 56 einen Mercedes Stern auf ein Fahrzeug der S-Klasse. (zu dpa: «Gewinn bei Mercedes-Benz um 13,5 Prozent gestiegen») Foto: Bernd Weißbrod/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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