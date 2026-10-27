Der Index liegt schon seit vielen Jahren unter dem langjährigen Durchschnitt von 100 Zählern.

Im Oktober fiel der Index auf das Niveau vom September 2022 zurück. Damals hatte der Ölpreisanstieg infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine das Verbrauchervertrauen belastet. Davor war der Indikator viele Jahre nicht auf so einem niedrigen Stand.