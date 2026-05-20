Anstieg der UK-Verbraucherpreise im April geringer

Experten gehen aber davon aus, dass der Rückgang der Teuerungsrate nur von kurzer Dauer ist und die Preise im Jahresverlauf wegen der stark gestiegenen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs wieder anziehen. Im April haben sich unter anderem Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Preisanstiegs positiv ausgewirkt.