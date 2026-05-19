Insider: Airbus will Kosten um zehn Prozent senken

Als Begründung habe Airbus zum einen auf die weltweit unsichere Wirtschaftslage, zum anderen auf anhaltende Probleme mit der Lieferkette verwiesen. Airbus lehnte eine Stellungnahme ab. Noch im vergangenen Monat hatte Airbus-Chef Guillaume Faury Analysten gegenüber gesagt, dass der Iran-Krieg keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Geschäft habe. Airbus sei jedoch besorgt, dass der hohe Ölpreis die Ausgaben für einige Teile in die Höhe treibe.

Der weltweit führende Flugzeugbauer hat derzeit Probleme mit seinem Triebwerkslieferanten Pratt & Whitney. Faury war das Unternehmen im Februar ungewöhnlich scharf angegangen und hatte ihm vorgeworfen, seine Zusagen für die Lieferung von Triebwerken nicht erfüllt zu haben. Airbus hat zudem Probleme mit der Rumpfverkleidung des A320, deretwegen 600 Maschinen überprüft werden mussten. Im ersten Quartal lieferte Airbus 16 Prozent weniger Flugzeuge aus.