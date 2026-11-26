"Das ist ein zusätzliches Qualitätssiegel für unsere Arbeit und ermöglicht uns, unseren ambitionierten Wachstumskurs noch stärker zu forcieren", heißt es im Bericht zu den ersten drei Quartalen. Die Bank bereitet sich bereits seit längerem darauf vor, künftig von der EZB beaufsichtigt zu werden. Die Änderung dürfte 2027 schlagend werden.

Unterm Strich erwirtschaftete die Bank in den ersten drei Quartalen 2026 einen Gewinn nach Steuern von 312 Mio. Euro, das sind um 9,8 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Das Zinsergebnis stieg um 3,3 Prozent auf 479 Mio. Euro, das Provisionsergebnis um 11 Prozent auf 191,3 Mio. Euro. Das Beteiligungsergebnis (At-Equity) aus assoziierten Unternehmen, das maßgeblich von der Beteiligung an der voestalpine bestimmt wird, legte um 58,8 Prozent auf 69,9 Mio. Euro zu.