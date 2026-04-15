Nestle sieht Erfolge bei Umbau und will Schulden senken

Der Konzern peile dabei eine Verschuldung des Zwei- bis Dreifachen des operativen Betriebsgewinns (Ebitda) an. Ende 2025 habe der Konzern am oberen Ende dieses Zielbandes gelegen. Aber das sei nicht beunruhigend, sagte Isla. Nestle generiere einen starken Cashflow. "Wir werden zudem einige Veräußerungen vornehmen, etwa einen Teil des Wassergeschäfts verkaufen. Schrittweise wollen wir den Verschuldungsgrad bis in die Mitte des Zielbandes bringen."