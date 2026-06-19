UniCredit sichert sich mindestens 39,3 % an Commerzbank

Die Annahmequote war unerwartet hoch, nachdem das Tauschangebot bis zum vorletzten Tag der Frist für die Commerzbank-Aktionäre finanziell unattraktiv war. Weitere 3,22 Prozent an dem Frankfurter Institut kann sich UniCredit durch die Umwandlung von Derivaten in Aktien sichern.

Von Samstag an bis zum 3. Juli läuft nun eine weitere Annahmefrist für das Angebot der Bank-Austria-Mutter UniCredit. Inzwischen entspricht dieses einem Gegenwert von 38,87 Euro, die Commerzbank-Aktie notierte am Freitagnachmittag mit 38,58 Euro leicht darunter.