Deutschland exportierte 2025 wieder mehr Waren

Auch importierte die Bundesrepublik im vergangenen Jahr 1,6 Prozent mehr, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Das Importvolumen lag damit aber ebenfalls unter dem Niveau von 2019 - das Minus betrug im Vergleich zu dem Vor-Corona-Jahr 4,2 Prozent.

Im Monat April stieg das Außenhandelsvolumen laut Bundesamt sowohl beim Export als auch beim Import. Die deutschen Exporteure lieferten mengenmäßig 4,8 Prozent mehr Waren in andere Länder als im März. Zudem wurden 2,8 Prozent mehr Waren nach Deutschland importiert.

Das Außenhandelsvolumen zeigt für Importe und Exporte "die reine Mengenentwicklung ein- beziehungsweise ausgeführter Waren" an, wie das Bundesamt mitteilte. Damit sei es unabhängig von aktuellen Preisentwicklungen.