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Deutschland exportierte 2025 wieder mehr Waren

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++ ARCHIVBILD ++ Ausfuhrvolumen stieg im Vergleich zu 2024 mengenmäßig um 1,3 Prozent
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Aus Deutschland sind 2025 nach drei Jahren mit Rückgängen wieder mehr Waren exportiert worden. Das Ausfuhrvolumen stieg im Vergleich zu 2024 mengenmäßig um 1,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mit. Damit war die Menge der über die Grenzen Deutschlands gehandelten Waren jedoch um 6,3 Prozent geringer als im Jahr 2019, dem letzten Jahr vor Corona-Pandemie und dem russischen Angriff auf die Ukraine.

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Auch importierte die Bundesrepublik im vergangenen Jahr 1,6 Prozent mehr, wie das Statistikamt weiter mitteilte. Das Importvolumen lag damit aber ebenfalls unter dem Niveau von 2019 - das Minus betrug im Vergleich zu dem Vor-Corona-Jahr 4,2 Prozent.

Im Monat April stieg das Außenhandelsvolumen laut Bundesamt sowohl beim Export als auch beim Import. Die deutschen Exporteure lieferten mengenmäßig 4,8 Prozent mehr Waren in andere Länder als im März. Zudem wurden 2,8 Prozent mehr Waren nach Deutschland importiert.

Das Außenhandelsvolumen zeigt für Importe und Exporte "die reine Mengenentwicklung ein- beziehungsweise ausgeführter Waren" an, wie das Bundesamt mitteilte. Damit sei es unabhängig von aktuellen Preisentwicklungen.

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