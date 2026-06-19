BMW baut Werk in Leipzig für "Neue Klasse" an E-Autos um

"Wir bereiten uns auf die 'Neue Klasse' vor", sagte am Freitag die Leipziger Werkleiterin Petra Peterhänsel. Während einer gut fünfwöchigen Produktionsunterbrechung werde das Werk umfangreich angepasst. Hintergrund seien neue technische Anforderungen der kommenden Fahrzeuggeneration.

Welche Modelle künftig konkret in der sächsischen Großstadt gebaut werden sollen, ließ BMW offen. Peterhänsel sagte, der Umbau werde den Standort grundsätzlich dafür befähigen, Fahrzeuge der "neuen Klasse" zu produzieren.

Der Standort gilt als einer der Pioniere der Elektromobilität in Deutschland. Bereits 2013 startete in Leipzig die Produktion des vollelektrischen BMW i3. Heute läuft dort mit dem Mini Countryman nur ein rein elektrisches Fahrzeug vom Band. Betriebsratschef Jens Köhler hatte bereits Ende vergangenen Jahres den Wunsch geäußert, dass Leipzig künftig eine größere Rolle bei der Produktion von Elektroautos übernehmen soll.

BMW hatte Ende 2025 angekündigt, einen dreistelligen Millionenbetrag in den Standort zu investieren. Das Geld fließt nach Unternehmensangaben in die Modernisierung von Anlagen und die Vorbereitung künftiger Fahrzeuggenerationen. Im Leipziger Werk arbeiten inzwischen mehr als 11.600 Menschen.

Der Ausbau erfolgt in einer Phase, in der die Elektromobilität für die ostdeutsche Autoindustrie immer wichtiger wird. Nach Berechnungen des Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD) waren im vergangenen Jahr rund 60 Prozent aller in Ostdeutschland produzierten Autos reine Elektrofahrzeuge. Deutschlandweit lag der Anteil bei gut 40 Prozent. Neben den Werken von Tesla in Brandenburg und Volkswagen in Zwickau zählen auch BMW und Porsche in Leipzig zu den wichtigsten E-Auto-Standorten der Region.

Für BMW markiert die "Neue Klasse" den nächsten Schritt beim Ausbau der Elektromobilität. Mit dem Umbau soll das Leipziger Werk die Voraussetzungen schaffen, bei dieser Entwicklung künftig eine größere Rolle zu spielen. Insgesamt zeichnet sich bei den Bayern allerdings ein verschärfter Sparkurs ab, wie dieser Tage bekannt wurde.