Musks Boring Company sammelt drei Milliarden Dollar ein

Mit dem frischen Kapital soll der Bau von mehr als 150 Kilometern unterirdischer Infrastruktur in den Emiraten vorangetrieben werden. Grundlage dafür ist das Projekt "Dubai Loop", für dessen Bau The Boring Company und die Verkehrsbehörde des Emirats im vergangenen Jahr eine vorläufige Vereinbarung unterzeichnet hatten. Zudem plant das Start-up, mehr Personal einzustellen und seine Tunnelprojekte in Las Vegas, Nashville und Dubai auszuweiten.

Die aktuelle Finanzierungsrunde markiert einen rasanten Wertzuwachs: 2022 wurde das Unternehmen nach einer Kapitalspritze von 675 Millionen Dollar noch mit 5,7 Milliarden Dollar bewertet. Musk hatte The Boring Company 2017 gegründet, um mit einem Netzwerk aus unterirdischen Transportwegen das Stauproblem in Großstädten zu lösen.