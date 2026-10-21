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Der Vorstand der Münchener Rück schrumpft zum 1. November von elf auf zehn Mitglieder. Die für das Europa- und Lateinamerika-Geschäft in der Schaden-Rückversicherung verantwortliche Clarisse Kopff (53) werde das Unternehmen Ende Oktober nach vier Jahren verlassen, teilte der Rückversicherungskonzern am Mittwoch mit. Ihr Vertrag lief noch bis 2030. Kopffs Position werde "dauerhaft nicht nachbesetzt", ihre Aufgaben übernehme Rückversicherungs-Vorstand Thomas Blunck zusätzlich.

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