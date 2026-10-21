Randstad übertraf im dritten Quartal mit einem organischen Umsatzplus von 3,9 Prozent die Analystenerwartungen von 2,9 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn lag mit 211 Millionen Euro ebenfalls über den prognostizierten 200 Millionen Euro. Finanzchef Jorge Vazquez zeigte sich zuversichtlich für das kommende Jahr und erklärte, das Unternehmen wolle im ersten Quartal große Schritte in Richtung einer höheren Profitabilität machen.

Personaldienstleister gelten als wichtige Hinweisgeber für die konjunkturelle Entwicklung. "Wenn man sich die Makroindikatoren ansieht, ob es nun der Einkaufsmanagerindex oder das Wirtschaftswachstum ist, weisen sie in die richtige Richtung", sagte Konzernchef Sander van 't Noordende der Nachrichtenagentur Reuters.

Angetrieben wurde das Wachstum von einer Erholung in wichtigen Märkten. In Deutschland stiegen die Erlöse um fünf Prozent. In Nordamerika kletterte der Umsatz um neun Prozent. Nur Frankreich verzeichnete einen Rückgang um drei Prozent. Van 't Noordende rechnet jedoch damit, dass sich der Markt dort im vierten Quartal trotz der jüngsten Unruhen im Land gut entwickeln wird.