Der kalifornische Halbleiterhersteller hält unter anderem Anteile an den deutschen Roboterbauern Agile Robots und Neura Robotics, dem KI-Entwickler Black Forest Labs sowie dem Satellitenhersteller Reflex Aerospace. "Wir sind einer der größten Wagniskapitalgeber in Deutschland", hatte Huang bei einer Podiumsdiskussion mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag gesagt.

Huangs Auftritt am Mittwoch wurde kurz durch Zwischenrufe unterbrochen. In der Übertragung der Veranstaltung waren ihre Forderungen nicht zu verstehen. Der Nvidia-Chef sicherte den Störern zu, er werde später mit ihnen sprechen. Sie wurden anschließend aus dem Saal geführt.