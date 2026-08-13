Abo

Mittelmeergeschäft verhilft Sixt zu Rekordumsatz im Frühjahr

Subressort
Nachrichtenfeed
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Erlöse des Autovermieters legten auf knapp 1,2 Mrd. Euro zu
 © APA/APA/dpa/PETER KNEFFEL
©APA/APA/dpa/PETER KNEFFEL
  1. home
  2. Aktuell
  3. Nachrichtenfeed
Der Münchner Autovermieter Sixt hat dank einer starken Nachfrage von Mittelmeer-Urlaubern Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Erlöse legten im zweiten Quartal um 9,9 Prozent zu auf knapp 1,2 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Vor Steuern verdiente Sixt mit 123 Mio. Euro 14,6 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Sixt-Finanzchef Franz Weinberger sagte, die Investitionen der vergangenen Jahre in Spanien und Italien zahlten sich aus.

von

Auch in Deutschland habe das Geschäft zugelegt. In den USA sei das Wachstum dagegen schwächer ausgefallen. Weinberger verwies auf das schwächere Konsumklima. "Die USA sind insgesamt derzeit ein unsicherer Markt", sagte er. Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada habe an einzelnen Tagen sicherlich zu einer höheren Auslastung geführt, sei für das Geschäftsquartal insgesamt aber irrelevant.

An der Prognose für das Gesamtjahr hält Sixt fest und rechnet weiter mit einem Umsatz zwischen 4,45 und 4,6 Mrd. Euro bei einer Rendite im Bereich von zehn Prozent. In der gesamten ersten Jahreshälfte lag diese Kennziffer bei 5,9 Prozent. Traditionell ist das laufende Sommerquartal für Autovermieter das umsatzstärkste und profitabelste Vierteljahr.

MUNICH - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/PETER KNEFFEL

Germany OUT

Über die Autoren

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!