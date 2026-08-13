Lenovo dank KI-Boom mit Umsatzsprung

Die Lenovo-Aktie baute als Reaktion auf diese Zahlen ihre Gewinne aus und stieg um bis zu 22,1 Prozent auf ein Rekordhoch von 35,46 Hongkong-Dollar. Damit steuerte sie auf den größten Tagesgewinn seit der Finanzkrise von 2008 zu.

Trotz eines rückläufigen PC-Absatzes steigerte die Verbraucherelektronik-Sparte, die rund zwei Drittel zum Konzernumsatz beiträgt, die Erlöse um 27 Prozent. Lenovo hatte ebenso wie die Konkurrenten Dell und HP die Preise angehoben, um die rasant gestiegenen Kosten für Speicherchips abzufedern. Die Serversparte wuchs dank einer hohen Nachfrage von Cloud-Anbietern um 60 Prozent. Der Auftragseingang kletterte um fast 160 Prozent auf 54 Mrd. Dollar.